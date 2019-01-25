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Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД 

Авторадио + ещё 8 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят за МКАД до конца 2022 года.
Как сообщил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев, на шестикилометровом участке «салатовой» линии от станции «Селигерская» до поселка Северный расположатся три станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Поселок Северный». В прошлом году на Люблинско-Дмитровской линии метро открылось три новые станции. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с открытием метро жители поселка Северный смогут добираться до центра города на 20 минут быстрее.
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