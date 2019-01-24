Карта Москвы украсит ТЦ в составе ТПУ «Рассказовка»

Перфорированные металлические кассеты со схематичным изображением карты столицы украсят многофункциональный торговый центр в составе ТПУ "Рассказовка". Сейчас завершается отделка фасадов здания, сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова

Утвержденный дизайн обеспечит центру легкость, прозрачность и решит задачу по созданию и формированию индивидуального архитектурно-художественного облика постройки. Закончить работу с фасадами планируют в апреле.

Идея нанести на ТЦ карту Москвы принадлежит руководителю ООО "Центр Городских Инноваций и Технологий", партнеру студии "Арт-группа Камень" Ивану Грекову.

Кроме торговых площадей, в здании расположатся помещения администрации поселения Внуковское и конечная станция автобусов, где будет отстойно-разворотная площадка, а также комнаты для отдыха водителей.

Ранее стало известно, что для конечной станции наземного транспорта у метро "Рассказовка" выделен участок более одного гектара. Также в планах реконструкция улично-дорожной сети, переустройство инженерных коммуникаций.