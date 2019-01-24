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Реставраторы восстановят купол и колокольню храма Троицы на Грязех у Покровских ворот 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: ТАСС
Специалисты восстановят исторический облик храма Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот в Москве, утраченный в середине XX века. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
"Храму Живоначальной Троицы на Грязех у Покровских ворот, построенному в 1861 году, вернут исторический облик. Реставраторы восстановят купол, его цилиндрическое основание — барабан — и трехъярусную колокольню. Они были утрачены в 40-50-х годах прошлого века", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в середине XX века были также разрушены своды в алтарной части церкви и в трапезной, а вместо них появились бетонные перекрытия. Кроме того, почти все настенные росписи храма оказались утрачены. В разное время в здании располагались клуб, Дом культуры и различные государственные учреждения. В 1992 году в храме возобновились богослужения, а также стали проводиться локальные ремонтные и реставрационные работы, в ходе которых специалисты частично восстановили живописный и лепной декор в интерьере, демонтировали некоторые перекрытия, возведенные в советское время, и привели в порядок фасады.
Реставрацию купола специалисты начнут с возведения кирпичного цилиндрического основания — барабана, украшенного полукруглыми окнами и лепным фризом. Кровля будет выполнена из металла. Трехъярусная колокольня также будет выполнена из кирпича. Кроме того, специалисты воссоздадут исторические колокола храма.
Реставраторы также завершат восстановление фасадов церкви и внутренних помещений храма. "Главная задача нынешней реставрации — полностью восстановить исторический облик церкви и вернуть ей статус архитектурной доминанты улицы Покровки", — приводятся на портале слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.
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Новости Москвы , Другое , Алексей Емельянов , Москва
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