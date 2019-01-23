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В Московском метро ежемесячно будут проводить ночные экскурсии 

Мир24 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Светлана Родина
В 2019 году каждый месяц в Московском метрополитене будут проходить ночные экскурсии. Любой желающий сможет посмотреть депо, прокатиться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции «Первомайская», информирует РИА «Новости».
Начинается тур в электродепо «Измайлово». Здесь гиды расскажут об истории метро, технологии обслуживания и эксплуатации поездов. А затем у посетителей появится возможность прокатиться на легендарном поезде, который свою первую поездку совершил в 1935 году.
Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появились 135 аккредитованных гидов, которые будут проводить экскурсии по станциям. Пилотный проект «Экскурсии в метро» запустили в апреле 2018 года, чтобы упорядочить работу гидов в метро.
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Новости Москвы , РИА Новости
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