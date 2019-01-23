В Московском метро ежемесячно будут проводить ночные экскурсии

В 2019 году каждый месяц в Московском метрополитене будут проходить ночные экскурсии. Любой желающий сможет посмотреть депо, прокатиться на ретропоезде и побывать на закрытой для пассажиров станции «Первомайская», информирует РИА «Новости»

Начинается тур в электродепо «Измайлово». Здесь гиды расскажут об истории метро, технологии обслуживания и эксплуатации поездов. А затем у посетителей появится возможность прокатиться на легендарном поезде, который свою первую поездку совершил в 1935 году.

Ранее сообщалось, что в Московском метрополитене появились 135 аккредитованных гидов, которые будут проводить экскурсии по станциям. Пилотный проект «Экскурсии в метро» запустили в апреле 2018 года, чтобы упорядочить работу гидов в метро.