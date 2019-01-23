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В Москве за год откроется более 10 новых станций метро 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В 2019 году в Москве будут открыты от 10 до 14 новых станций метрополитена, сообщил на заседании Президиума Правительства столицы глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов. Об этом пишет «Царьград».
Также планируется построить одно новое депо и пополнить подвижной состав метро на 552 вагона «Москва».
Кроме того, по словам Ликсутова, в конце 2019 — начале 2020 года будет запущено движение по первым Московским центральным диаметрам: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы , Царьград ТВ , Москва
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