В Москве за год откроется более 10 новых станций метро

Также планируется построить одно новое депо и пополнить подвижной состав метро на 552 вагона «Москва».

Кроме того, по словам Ликсутова, в конце 2019 — начале 2020 года будет запущено движение по первым Московским центральным диаметрам: Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск.