Москвичей балуют зимней уборкой улиц

Уборка снега на московских улицах стала темой круглого стола в эфире «Вечерней Москвы» в минувший вторник, 22 января. Гости в студии обсудили варианты снижения негативного эффекта от обильных снегопадов на улицах столицы, инновации в процессе уборки улиц и другие темы.

В частности, руководитель комитета по развитию устойчивых транспортных систем МТПП России Сергей Лобарев заявил, что в Москве более 3,5 миллионов водителей:

— Сейчас мы, конечно, избаловались. Почти две трети транспорта — иномарки, автошколы стали лучше готовить водителей, есть камеры, скоростной режим.

На вопрос о том, стоит ли коммунальным службам бороться зимой за такой же трафик и пропускную способность на дорогах как летом (раньше многие водители принципиально отказывались садиться за руль в зимний период), он считает, что москвичей надо баловать:

— Важно создавать определенные условия, особенно в центре. Сейчас более 13 тысяч единиц техники убирает город, во время ЧП — 18 тысяч. Работает 60 тысяч человек, а если надо, и 90 тысяч выйдут.

По его словам, специалисты обязаны расчистить дороги за сутки, если высота снега достигает 10 сантиметров, и вывезти его за два-три дня. Общее расстояние расчищаемых улиц в Москве впечатляет:

— Сложно, конечно — 3 600 километров, как до Челябинска и назад!

Ранее «ВМ» рассказывала, как коммунальные службы столицы справляются с уборкой в морозы.