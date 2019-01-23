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Москвичей балуют зимней уборкой улиц 

Вечерняя Москва 46 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Уборка снега на московских улицах стала темой круглого стола в эфире «Вечерней Москвы» в минувший вторник, 22 января. Гости в студии обсудили варианты снижения негативного эффекта от обильных снегопадов на улицах столицы, инновации в процессе уборки улиц и другие темы.
В частности, руководитель комитета по развитию устойчивых транспортных систем МТПП России Сергей Лобарев заявил, что в Москве более 3,5 миллионов водителей:
— Сейчас мы, конечно, избаловались. Почти две трети транспорта — иномарки, автошколы стали лучше готовить водителей, есть камеры, скоростной режим.
На вопрос о том, стоит ли коммунальным службам бороться зимой за такой же трафик и пропускную способность на дорогах как летом (раньше многие водители принципиально отказывались садиться за руль в зимний период), он считает, что москвичей надо баловать:
— Важно создавать определенные условия, особенно в центре. Сейчас более 13 тысяч единиц техники убирает город, во время ЧП — 18 тысяч. Работает 60 тысяч человек, а если надо, и 90 тысяч выйдут.
По его словам, специалисты обязаны расчистить дороги за сутки, если высота снега достигает 10 сантиметров, и вывезти его за два-три дня. Общее расстояние расчищаемых улиц в Москве впечатляет:
— Сложно, конечно — 3 600 километров, как до Челябинска и назад!
Ранее «ВМ» рассказывала, как коммунальные службы столицы справляются с уборкой в морозы.
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