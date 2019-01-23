Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Урожай папайи созрел в «Аптекарском огороде» 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Урожай папайи созрел на фестивале "Тропическая зима" в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом рассказала пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
Она пригласила москвичей прийти полюбоваться экзотическим деревом с 10–15 плодами в Викторной оранжерее. С папайей соседствуют самые большие в мире кувшинки, напомнила Архипова. Помимо папайи, в оранжерее растут сахарный тростник, кардамон, имбирь и салакка.
Возраст дерева, на котором созрели плоды, — четыре года, уточнили в "Аптекарском огороде". В саду есть в общей сложности три папайи. "Деревья можно увидеть не только в Викторной, но и в главной Пальмовой оранжерее с тысячами орхидей", — добавила Архипова.
Ранее на фестивале "Тропическая зима" представили необычные кактусы, которые не встречаются в природе. По словам специалистов, гимнокалициумы лишены хлорофилла в результате мутаций и поэтому не способны жить самостоятельно. После прорастания из семян их прививают на быстро растущие кактусы-подвои. Эффектную инсталляцию кактусов-мутантов можно найти в оранжерее с растениями засушливых местообитаний.
Десятый ежегодный фестиваль орхидей, хищных растений и суккулентов "Тропическая зима" стартовал в "Аптекарском огороде" 22 декабря. Экспозиция будет работать до 7 апреля.
Для посетителей открыли новое пространство — "Подводные сады". Там представлены ценные растения Явы, Суматры, Калимантана, Таиланда, Шри-Ланки и Филиппин, а также разнообразные рыбы. Гости могут увидеть тропические орхидеи с экзотическими запахами: шоколада, печенья, пыли, корицы, тирамису и фруктов. На фестивале покажут орхидеи-пчелы, орхидеи-башмачки с огромными губами, волосатые орхидеи.
Москва24: последние новости
Движение по первым двум МЦД запустят к 2020 году Мост над парком на юго-востоке столицы украсят висячие сады Конечную станцию красной ветки метро назовут "Потапово"
Комментарии
Новости Москвы , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос330
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам112
Киев готов объявить эпидемию117
Некоторые продукты на Украине подорожали на 542%6
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»43
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
00:30
Германия оказалась верна США
В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
01:08
NYT: Путин разрушил надежды Японии по Курилам
Политика Азия
01:27
Меркель высмеяла Британию
Европа В мире
02:35
Настя Рыбка плохо себя чувствует
Общество
00:13
Угонщик самолета «Аэрофлота» заявил о причастности к терактам 11 сентября
Происшествия
01:00
Ученые воссоздали «волну-убийцу» в лаборатории
Наука и техника Наука
04:19
Рейтинг Порошенко взлетел
Украина В мире
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение