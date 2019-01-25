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В Щербинке построят Центр семейного досуга 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Центр семейного досуга построят в Щербинке на юго-западе Москвы. Необходимые изменения внесены в правила землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщает Агентство "Москва".
Многофункциональный Центр семейного досуга с объектами спорта и медицинским центром расположится на улице Брусилова, владение 19. Строительство будет вестись на участке в 0,6 гектара.
Общая площадь четырехэтажного здания составит более 8 тысяч квадратных метров. Предусмотрена стоянка на 28 машино-мест. Объект построят за счет инвестора, земельный участок выставят на торги.
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