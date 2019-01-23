В небе над Москвой увидели гало

В среду утром жители Москвы могли наблюдать в небе гало — оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется большой радужный круг.

Как пишет « Российская газета » со ссылкой на Росгидрометцентр , появление гало связано с преломлением солнечного света в ледяных кристаллах облаков. Явление было хорошо видно, поскольку в столице стоит солнечная и морозная погода.

В Росгидрометцентре также рассказали, что мороз в Москве сохранится. Этой ночью столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, завтра днем ожидается до 11 градусов со знаком минус. Немного потеплеет в столице лишь в субботу.