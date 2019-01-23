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Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

В небе над Москвой увидели гало 

Рамблер 43 минуты назад
Фото: iStock
В среду утром жители Москвы могли наблюдать в небе гало — оптическое явление, при котором вокруг солнца образуется большой радужный круг.
Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Росгидрометцентр, появление гало связано с преломлением солнечного света в ледяных кристаллах облаков. Явление было хорошо видно, поскольку в столице стоит солнечная и морозная погода.
В Росгидрометцентре также рассказали, что мороз в Москве сохранится. Этой ночью столбики термометров опустятся до минус 25 градусов, завтра днем ожидается до 11 градусов со знаком минус. Немного потеплеет в столице лишь в субботу.
Новости Москвы , Росгидромет , "Российская газета" , Москва
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