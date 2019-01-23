Автобусы и электробусы оборудуют кнопками открытия дверей 

«Мосгортранс» рассказал о запуске работы кнопок адресного открытия дверей на городских автобусах и электробусах. Это сделано для того, чтобы в зимний период в салоне сохранялось тепло, а летом прохлада. Подобной системой оборудованы поезда «Ласточка», курсирующие на Московском центрально кольце и совсем недавно «кнопка» появилась в новых поездах «Москва» на Филевской линии метро.
Многие ждали (особенно @slowlycookie). И вот. Постепенно включаем на автобусах и электробусах кнопки адресного открытия дверей. Зачем? Зимой — сохраним в салоне тепло, летом — прохладу. Как это работает? Всё просто. Нажми на кнопку — получишь результат 😏 pic.twitter.com/c577Ycq9RK— Мосгортранс (@mosgortrans_ru) 23 января 2019 г.