Автобусы и электробусы оборудуют кнопками открытия дверей

«Мосгортранс» рассказал о запуске работы кнопок адресного открытия дверей на городских автобусах и электробусах. Это сделано для того, чтобы в зимний период в салоне сохранялось тепло, а летом прохлада. Подобной системой оборудованы поезда «Ласточка», курсирующие на Московском центрально кольце и совсем недавно «кнопка» появилась в новых поездах «Москва» на Филевской линии метро.