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Автобусы и электробусы оборудуют кнопками открытия дверей 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Александр Казаков, "Вечерняя Москва"
«Мосгортранс» рассказал о запуске работы кнопок адресного открытия дверей на городских автобусах и электробусах. Это сделано для того, чтобы в зимний период в салоне сохранялось тепло, а летом прохлада. Подобной системой оборудованы поезда «Ласточка», курсирующие на Московском центрально кольце и совсем недавно «кнопка» появилась в новых поездах «Москва» на Филевской линии метро.
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