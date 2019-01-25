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Москвичи впервые смогут посетить Аптекарский огород ночью 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В преддверии Дня всех влюбленных, начиная с 1 февраля, тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", будут открыты до 1 часа ночи с четверга до субботы включительно, сообщает пресс-служба огорода.
Сейчас "Аптекарский огород" открыт до 20.00.
"С 1 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до 1 часа ночи впервые в более чем 312-летней истории — с четверга до субботы включительно", — отмечается в сообщении.
Кроме того, с 1 февраля в "Аптекарском огороде" будут проходить музыкальные вечера — живые выступления артистов по вторникам, средам и пятницам. А по четвергам будут проходить диджейские сеты.
"Наш сад с его Тропическими концертами, спектаклями, выставками, фестивалями — один из главных культурных центров Москвы. По многочисленным просьбам посетителей, которые мы получали последние годы, мы наконец-то приняли решение ввести ночной режим работы тропиков. Для настоящих романтиков!" — приводит пресс-служба слова директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма.
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