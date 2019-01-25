Москвичи впервые смогут посетить Аптекарский огород ночью

В преддверии Дня всех влюбленных, начиная с 1 февраля, тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", будут открыты до 1 часа ночи с четверга до субботы включительно, сообщает пресс-служба огорода.

Сейчас "Аптекарский огород" открыт до 20.00.

"С 1 февраля, в преддверии Дня всех влюбленных, тропики в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" будут открыты до 1 часа ночи впервые в более чем 312-летней истории — с четверга до субботы включительно", — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 1 февраля в "Аптекарском огороде" будут проходить музыкальные вечера — живые выступления артистов по вторникам, средам и пятницам. А по четвергам будут проходить диджейские сеты.