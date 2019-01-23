Акция "Спортивная студенческая ночь", приуроченная к проведению в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады, пройдет в пятницу, 25 января, на ГУМ-катке на Красной площади, сообщили РИА Новости организаторы акции.
"Двадцать пятого января в Москве на Красной площади на ГУМ-катке пройдёт акция "Спортивная студенческая ночь". В этом году мероприятие приурочено к проведению в Красноярске XXIX Всемирной зимней универсиады. Откроют мероприятие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и вице-президент ГМК "Норильский никель" Владислав Гасумянов. Вместе со студентами они по традиции примут участие в массовом катании на коньках", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что ведущий мероприятия — известный фигурист и посол зимней Универсиады-2019 Илья Авербух, представит своё новое ледовое шоу во время официальной церемонии открытия. На лёд катка выйдет знаменитая российская пара фигуристов — Алексей Тихонов и Мария Петрова. Музыкальным гостем вечера станет певец Алексей Воробьев.
"В рамках "Спортивной студенческой ночи" команды вузов смогут посоревноваться в эстафете, испытать свою меткость в стрельбе по биатлонной мишени, сфотографироваться с талисманом Студенческих игр в Красноярске — U-Лайкой", — добавляется в сообщении.