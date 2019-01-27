В Москве вспоминают жертв Холокоста

74 года назад советская армия освободила узников Освенцима

Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 года советские войска освободили крупнейший нацистский лагерь смерти — Освенцим.

По разным оценкам, за годы войны в концлагере погибли от полутора до четырех миллионов человек, 90 процентов из них — евреи. Точное количество жертв так и не удалось установить. Большинство документов было уничтожено фашистами. Памятные мероприятия пройдут сегодня во многих странах мира, передает "ТВ Центр"

В Музее Москвы открыта мультимедийная выставка "Спасители". Она посвящена Праведникам народов мира — людям, которые в годы Второй мировой укрывали евреев на оккупированных фашистами территориях. Экспозиция рассказывает о жизни и подвиге 206 человек. Их имена расположены в центре — на табличках рядом со списками спасенных людей.