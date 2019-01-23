Куда можно будет попасть на бесплатные экскурсии в День студента

В общегородском масштабе День студента проводится впервые. Праздничные мероприятия пройдут на 32 площадках.

В эту пятницу, 25 января, для студентов проведут бесплатные экскурсии в Московской городской Думе , издательстве «Просвещение» и офисе Mail.ru Group . Участники смогут больше узнать об этих организациях, понаблюдать за рабочим процессом и пообщаться с представителями разных профессий.

«Посетить офисы, о которых раньше только слышал, и увидеть рабочий процесс изнутри — думаю, такая возможность будет интересна каждому. И очень здорово, что эти экскурсии организуют в День студента. Ребята смогут задать интересующие вопросы сотрудникам», — рассказал об экскурсионном проекте Станислав Шагаров, член Регионального совета АСО Москвы, руководитель федерального проекта «Корпус общественных наблюдателей» РСМ по Москве и Московской области, координатор действий федерального ситуационного центра Общественной палаты России в дни народного голосования.

В Мосгордуме посетители узнают, как устроены заседания городского парламента, для чего нужна звуконепроницаемая смотровая площадка, им расскажут о комиссиях и процессе голосования. Всего в День студента пройдет две экскурсии (начало в 12:00 и 13:30). Те, кто не сможет принять в них участие, смогут подать заявку на посещение Мосгордумы после 25 января.

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А в одной из крупнейших технологических компаний России Mail.ru Group студентам покажут, как проходит рабочий день сотрудников штаб-квартиры, где здесь можно устроить мозговой штурм, а где расслабиться. Кроме того, гости побывают в той части офиса, из которой открывается потрясающий вид на столицу.

В издательстве «Просвещение» познакомят с историей развития книгопечатания, расскажут, как устроена работа в редакции.

Пригласительные билеты на экскурсии в Mail.ru Group и «Просвещение» распространяют в вузах.

Общегородской праздник «Московский день студента» пройдет в нескольких округах столицы на 32 площадках. Программу мероприятий и площадки для их проведения предложили лидеры студенческих клубов и объединений. Гостей ждут увлекательные квесты, флешмобы, стендапы, рэп-баттлы, встречи со знаменитостями, спортивные занятия и познавательные экскурсии.