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В Московском зоопарке родился детеныш мексиканского ядозуба 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: Московский зоопарк
Детеныш мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке, обитающие там ядозубы не приносили потомство более трех лет, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого мексиканского ядозуба. Этой первый малыш, родившийся в зоосаде в новом году. В последний раз обитающие там ядозубы приносили потомство больше трех лет назад", — говорится в сообщении.
Детеныш пока находится в неэкспозиционном помещении, где за его самочувствием и поведением наблюдают герпетологи. В скором времени посетители смогут увидеть его в павильоне "Террариум" на новой территории зоопарка.
Вес маленького хищника составляет всего 20 граммов. Размер взрослого ядозуба может достигать 90 сантиметров в длину, а вес — более 4,5 килограмма. Плотная кожа ящерицы темная, на ней хорошо заметны желтоватые пятна и полосы, спина покрыта чешуйками разного размера. На сильных лапах у ядозубов острые когти, которыми он разрывает добычу или копает землю. Такое название рептилия получила из-за того, что у нее ядовитые нижние зубы.
"Получить долгожданное потомство от пары ядозубов удалось благодаря созданию оптимальных условий содержания, максимально приближенных к природным, а также правильно подобранному рациону и режиму кормления. Размножение этого вида в неволе имеет большую ценность для всего зоопарковского сообщества", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Сообщается, что в ближайшие месяцы коллекцию зоопарка также могут пополнить бинтуронги, ослы пуату, ксенозавр и другие редкие животные.
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Новости Москвы , Светлана Акулова
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