Москвичей заставят больше ходить пешком

Он пояснил, что власти обратили внимание на подход Urban health, по которому остановки общественного транспорта отодвигаются от мест работы или жилья на небольшое расстояние, чтобы стимулировать физическую активность горожан. При этом для удобства жителей должны создаваться новые пешие и велодорожки.

По словам Хуснуллина, Urban health активно применяется в крупных городах мира.