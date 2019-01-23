Движение по первым двум МЦД запустят к 2020 году

Развитию метро, МЦК и пригородного железнодорожного сообщения уделят большое внимание в 2019 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Как заявил заммэра, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов , планируется построить от 10 до 14 новых станций метро и одно депо.

Подвижной состав метро пополнят 552 вагона "Москва". В поездах нового поколения предусмотрен сквозной проход через весь состав, более широкие дверные проемы и специальные места для инвалидных колясок в головных вагонах. В них есть USB-порты для зарядки гаджетов и сенсорные мониторы на стенах.

Улучшенную модель поезда собираются разработать в 2020 году. Кроме того, в подземке откроют единый диспетчерский центр метрополитена.

В конце 2019 — начале 2020 года должны запустить движение по первым двум Московским центральным диаметрам — это МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск. Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00. Интервалы движения составов не будут превышать пяти-шести минут в часы пик. А поезда на МЦК в час пик будут курсировать каждые четыре минуты вместо пяти.