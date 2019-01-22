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Кофе в московском метро решили не запрещать 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта Москвы решил не запрещать пассажирам столичного метрополитена ездить в вагонах с кофе.
При этом распитие спиртных напитков в метро по-прежнему останется под запретом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
«Никто никогда в правительстве Москвы не запрещал пассажирам пить кофе в метро. Пейте с удовольствием и чай, и кофе, кроме алкогольных напитков. Это запрещено и будет запрещено так же. Хотите — пейте кофе на здоровье, только, конечно, если это не доставляет неудобств пассажирам», — сказал Ликсутов.
Напомним, в Мосгордуме предлагали к обсуждению вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками. Однако в ответ в департаменте транспорта столицы заявили, что проезд в метро с кофе в стакане с крышкой не вызывает проблем. По их словам, отношение к напитку с крышкой у руководителей крупнейших метрополитенов мира положительное.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Мосгордума , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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