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Проездная карта «Тройка»станет персонализированной в начале 2020 года 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Власти Москвы планируют завершить персонализацию билетной карты "Тройка" в 2020 году, это позволит пассажирам переводить деньги на личный счет в случае утери билета, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Карта "Тройка" у нас является платежным средством и для ряда музеев, также у нас есть программа лояльности. И мы будем развивать возможности использования карты "Тройка" в других объектах. Одна из главных вещей, которую мы собираемся сделать, и этот функционал появится в 2020 году, — привязка "Тройки" к персональному счету, чтобы в случае утери карты жители смогли перевести остатки счета. Это будет в начале 2020 года", — сказал Ликсутов на пресс-конференции во вторник.
Как сообщалось ранее, власти столицы планируют создать новую билетную систему на городском транспорте, которая предусматривает персонализацию карты "Тройка" и ее интеграцию с билетными системами других регионов.
В результате нововведения "Тройку" можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Правительство Москвы
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