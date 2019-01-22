Проездная карта «Тройка»станет персонализированной в начале 2020 года

Власти Москвы планируют завершить персонализацию билетной карты "Тройка" в 2020 году, это позволит пассажирам переводить деньги на личный счет в случае утери билета, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"Карта "Тройка" у нас является платежным средством и для ряда музеев, также у нас есть программа лояльности. И мы будем развивать возможности использования карты "Тройка" в других объектах. Одна из главных вещей, которую мы собираемся сделать, и этот функционал появится в 2020 году, — привязка "Тройки" к персональному счету, чтобы в случае утери карты жители смогли перевести остатки счета. Это будет в начале 2020 года", — сказал Ликсутов на пресс-конференции во вторник.

Как сообщалось ранее, власти столицы планируют создать новую билетную систему на городском транспорте, которая предусматривает персонализацию карты "Тройка" и ее интеграцию с билетными системами других регионов.

В результате нововведения "Тройку" можно будет привязать к аккаунту в личном кабинете, после чего пассажиры получат полный контроль над своим счетом по аналогии с банковским или мобильным.