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Новый вид поезда появится в московском метро в 2020 году 

Москва24 + ещё 11 1 час назад
Фото: Москва/24
Поезд нового типа планируют запустить в столичном метро в 2020 году, сообщает РИА Новости. По данным департамента транспорта, разработано техническое задание.
Отмечается, что это будет принципиально новый поезд, а финальное решение о его дизайне будет приниматься жителями. Ожидается, что в нем в 1,5 раза будет расширен межвагонный переход, расширены дверные проемы, улучшена система мультимедийного информирования, а салон машиниста будет оборудован сверхсовременным пультом управления.
Также переработать планируют интерьер и экстерьер вагонов. Каждое сидение будет иметь свой USB-разъем для удобства пассажиров.
Не так давно в метро стал курсировать поезд "Москва". Это один из самых современных поездов в мире. Он на 15% вместительнее стандартных вагонов. Также у пассажиров появилась возможность заряжать мобильные устройства в дороге с помощью USB-портов, а сенсорные мониторы на стенах помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути.
До конца года в столичный метрополитен поступят 552 новых вагонов "Москва". В 2018 году на линии метро вышло 498 таких вагонов. Подвижной состав подземки с 2010 года обновился на 49% — за восемь лет появилось 2 тысячи 413 новых вагонов.
Пока поезда "Москва" курсируют только на фиолетовой, рыжей и голубой ветках метро. Еще четыре поезда в настоящий момент готовят к запуску на Большой кольцевой и Солнцевской линиях.
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