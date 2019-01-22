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Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в благотворительной акции 

Москва меняется + ещё 1 3 часа назад
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей принять участие в акции «Благотворительный день», которая пройдет на ВДНХ 26 января 2019 г. Об этом он написал в своем микроблоге twitter.
Мэр поблагодарил каждого, кто принимает участие в благотворительных программах.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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