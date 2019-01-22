26 января на #ВДНХ пройдет Благотворительный день, подопечные фондов встретятся с артистами. Этой традиции уже пять лет. Приходите! Все средства от продажи билетов и активностей на площадках "Города зимы" пойдут в Фонд Хабенского, фонды "Вера" и "Я есть!". — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 января 2019 г.