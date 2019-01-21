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В Москве появится дорожное кольцо из четырех магистралей 

Москва меняется 2 часа назад
Фото: mos.ru / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
В Москве появится дорожное кольцо из четырех магистралей. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Новое дорожное кольцо из четырех магистралей — Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Это крупнейшая дорожная стройка на ближайшие годы. Юго-Восточная хорда находится в проекте. Остальные — в активной стройке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на Южной рокаде запустят движение на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, которые сейчас отрезаны железной дорогой.
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