В Москве появится дорожное кольцо из четырех магистралей

Москве появится дорожное кольцо из четырех магистралей. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Новое дорожное кольцо из четырех магистралей — Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады. Это крупнейшая дорожная стройка на ближайшие годы. Юго-Восточная хорда находится в проекте. Остальные — в активной стройке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Южной рокаде запустят движение на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, которые сейчас отрезаны железной дорогой.