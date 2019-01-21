Гимн студенчества представят на ВДНХ 25 января

На большой вечеринке "Дискотека на коньках", которая пройдет 25 января на катке ВДНХ, представят гимн студентов Москвы . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения "Студенты Москвы" Давида Арутюняна.

По его словам, в этом году День российского студенчества (Татьянин день) будет проходить в Москве на общегородском уровне. Основные мероприятия запланированы на ВДНХ.

"Будет грандиозный концерт с известными артистами, диджеями и целая развлекательная программа: дискотека на льду для ребят, большой флешмоб, мастер-класс от известных фигуристов. И очень важно — премьера гимна студентов и студенчества Москвы", — отметил Арутюнян.

Он добавил, что на 16 столичных катках студенты смогут получить где-то бесплатный проход, где-то скидку в 50 процентов по студенческому билету.

Кроме того, в честь Дня российского студенчества вход в Музей Победы сделают бесплатным для учащихся дневных и вечерних отделений вузов с 25 по 27 января. Также для студентов в праздничный день откроют 32 тематические площадки.