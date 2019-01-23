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Павильону «Центросоюз» на ВДНХ вернут исторический облик 

Москва24 + ещё 7 58 минут назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект реставрации согласован специалистами Мосгорнаследия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Здание было построено 1950-е годы в стиле сталинского ампира по проекту Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. Его экспозиция должна была отражать роль потребительской кооперации в экономике СССР. Сейчас в здании находятся административные помещения ВДНХ.
Здание венчает башня-шатер со множеством кокошников. Башню украшает золоченый шпиль с серпом и молотом на конце. Главный вход отделан витражами из прозрачного стекла, обрамленными ажурным металлическим декором. На выступах фасада, установлены две скульптуры — "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом", олицетворяющие город и деревню.
Реставраторам предстоит демонтировать стеклянную пристройку, вернув зданию первоначальную планировку. Затем специалисты укрепят фундамент и кирпичную кладку здания, заделают трещины на стенах, заменят кровлю и систему водостока. В мастерских реставраторы воссоздадут утраченные лепные элементы и барельефы. Главный фасад покроют терразитовой штукатуркой. Фасады выкрасят в первоначальные цвета. Работы начнут уже в этом году.
Возрождение ВДНХ началось еще в 2014 году. С тех пор отреставрировали 10 объектов культурного наследия: кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов.
Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ. Реставраторам предстоит демонтировать современные элементы, искажающие облик памятника архитектуры — оконные решетки, кровлю и водосточную систему, современные осветительные приборы. После реставрационных работ в павильоне откроются кафе и ресторан с видом на фонтан "Колос".
Реставрация скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершена на 95 процентов. Работы полностью закончат к весне. Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.
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Новости Москвы , Другое , Правительство Москвы
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