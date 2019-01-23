В Москве на переработку сдали 12 тысяч новогодних елей

Москве за две недели акции "Елочный переворот" на переработку сдали почти 12 тысяч новогодних елей, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы. Акция началась 9 января и продлится до 1 марта. Москвичи могут сдать новогодние елки в 473 пунктах приема "Мосприроды" и префектур. "Только за вторую неделю акции в пункты приема поступило 9,3 тысячи елей, что в 1,3 раза больше аналогичного показателя в прошлом году. Активность сдачи елок увеличилась в 3,6 раза по сравнению с первой неделей 2019 года, когда пункты приема собрали 2,6 тысяч елей", — уточнили в пресс-службе.