С 2010 года число погибших в ДТП в Москве снизилось на 40%

Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в столице России сократилось на 40% с 2010 года. Такие цифры озвучены на расширенном заседании коллегии Главного управления МВД по Москве, в котором принял участие мэр Сергей Собянин . За тот же период, по данным пресс-службы мэра и правительства столицы, число раненых в дорожных авариях сократилось на 23%.

Ранее столичный градоначальник передал полиции мегаполиса 16 мобильных криминалистических лабораторий на базе автомобилей Volkswagen. Как рассчитывает Сергей Собянин, эта техника позволит сократить время проведения мероприятий на дорогах как минимум в два раза.

Следственно-оперативные группы смогут прибывать на место происшествия в течение получаса. А общее время проведения необходимых мероприятий и перекрытия движения в случае тяжёлых ДТП сократится в 6 раз по сравнению с 2017 годом.