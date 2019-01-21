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ТПУ «Рязанская» станет полноценным вокзалом — Хуснуллин 

Москва меняется + ещё 2 3 часа назад
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
ТПУ «Рязанская» станет полноценным вокзалом. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«То, что мы называем транспортно-пересадочный узел — это полноценные вокзалы, которые по пассажиропотоку могут опережать даже действующие «старые» вокзалы. ТПУ «Рязанская», в состав которого входит железнодорожная станция Карачарово, станет полноценным вокзалом. Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанский проспект и Юго-Восточная хорда. Перспективы мощнейшего вокзала есть также у станции Окружная — там тоже две ветки железной дороги и две линии метро», — сообщил заммэра.
Отмечается, что пассажиропоток станции Карачарово будет существенно больше пассажиропотока Савеловского или Рижского вокзалов и примерно сопоставим с потоком площади трех вокзалов.
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