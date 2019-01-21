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Собянин сообщил, что объем ремонта искусственных сооружений в Москве вырос в 10 раз 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
Объем ремонта искусственных сооружений в Москве за последние годы вырос в 10 раз. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход проведения капремонта Большого Москворецкого моста.
"Город — это большое хозяйство, которое постоянно требует внимания и заботы. К сожалению, последние десятилетия в него вкладывалось недостаточно средств. Это касается всего — капитального ремонта жилых объектов, станций метро, мостов, улиц. Поэтому в последние годы мы десятикратно увеличили объемы ремонтных работ", — сказал он, подчеркнув, что считает эту меру необходимой для того, чтобы "видеть свой город безопасным, качественным и современным".
По словам градоначальника, Большой Москворецкий мост в столице не ремонтировался с 1937 года — с тех пор, как был построен.
"И, конечно, он требует серьезного внимания. Мы неоднократно переносили ремонт, потому что это связано с ограничением движения. Объект очень сложный с инженерной точки зрения: это еще и объект культурного наследия, который требует тщательного подхода во время ремонтных работ, кроме того, мы по мосту не останавливаем автомобильное движение", — пояснил Собянин.
Несмотря не все сложности, капремонт моста будет завершен до конца 2019 года — на полгода раньше, чем это требуют нормативные сроки работ на таком объекте, подчеркнул градоначальник.
Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, состояние моста стало постепенно ухудшаться с середины 90-х годов. Основной причиной начавшегося процесса разрушения стало изменение уровня грунтовых вод и направления подземных потоков, повлиявшее на несущую способность подстилающих грунтов.
В ходе обследований были установлены многочисленные дефекты основных конструкций (просадки, трещины, нарушение гидроизоляции, разрушение шарнирных замков), зафиксировано снижение реальной грузоподъемности моста. Ремонт моста поводится с сентября 2018 года.

Большой Москворецкий мост

Большой Москворецкий мост через Москву-реку был построен в 1937 году по проекту института "Гормостпроект" и соединил Васильевский спуск и улицу Варварку (в те годы улицу Разина) с Большой Ордынкой. Имеет статус объекта культурного наследия.
Общая длина монолитно-железобетонного моста составляет 490 метров, ширина в осях перил — 40 метров, ширина проезжей части — 31 метр и два тротуара по 4,5 метров. Высота над уровнем реки — 14 метров. Сооружение состоит из русловой и двух береговых арочных конструкций, а также двух эстакадных участков — на правом и левом берегах Москвы-реки.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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