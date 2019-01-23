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Студентов пригласили на московские катки в Татьянин день 

Вечерняя Москва + ещё 15 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 25 января, московские студенты будут праздновать Татьянин день.
В День российского студенчества любители активного отдыха смогут побывать на катках.
В городе будут работать катки, где организуют конкурсы, квесты и мастер-классы знаменитостей на льду.
На официальном портале мэра Москвы говорится, что для обладателей студенческих билетов сделают бесплатные вход на лед и прокат коньков на некоторых катках.
Например, можно будет сходить на катки: в Таганском парке, усадьбе Воронцово, в Бабушкинском парке, в саду имени Баумана, в парке «Фили», в Измайловском парке, в парке «Северное Тушино», в Перовском парке, в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники» и парке Горького.
Кроме того, организаторы акции «Спортивная студенческая ночь» приглашают всех учащихся столичных вузов принять участие в мероприятии, приуроченном к проведению 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Событие пройдет на ГУМ-катке.
В открытии «Спортивной ночи» примут участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и вице-президент ГМК «Норильский никель» Владислав Гасумянов. Они дадут старт массовому катанию на коньках.
Организаторы добавили, что в рамках проведения акции «Спортивная студенческая ночь» участникам предлагается принять участие в эстафете, испытать свою меткость в стрельбе и сфотографироваться с талисманом студенческих Игр «U-Лайкой», передает РИА Новости.
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Новости Москвы , Ольга Голодец , Павел Колобков , Эрмитаж , Правительство РФ , Норникель , РИА Новости
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