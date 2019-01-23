Студентов пригласили на московские катки в Татьянин день

В пятницу, 25 января, московские студенты будут праздновать Татьянин день.

В День российского студенчества любители активного отдыха смогут побывать на катках.

В городе будут работать катки, где организуют конкурсы, квесты и мастер-классы знаменитостей на льду.

На официальном портале мэра Москвы говорится, что для обладателей студенческих билетов сделают бесплатные вход на лед и прокат коньков на некоторых катках.

Например, можно будет сходить на катки: в Таганском парке, усадьбе Воронцово, в Бабушкинском парке, в саду имени Баумана, в парке «Фили», в Измайловском парке, в парке «Северное Тушино», в Перовском парке, в саду «Эрмитаж» , парке «Сокольники» и парке Горького.

Кроме того, организаторы акции «Спортивная студенческая ночь» приглашают всех учащихся столичных вузов принять участие в мероприятии, приуроченном к проведению 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Событие пройдет на ГУМ-катке.