Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На востоке Москвы восстановили движение троллейбусов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Р-Спорт
Движение троллейбусов, следующих по трем маршрутам, восстановлено на востоке Москвы после сбоя в работе контактной сети, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Повреждение контактной сети произошло на Новогиреевском путепроводе на востоке столицы в понедельник утром. В обоих направлениях задерживалось движение нескольких троллейбусов. Жителям рекомендовали пользоваться попутными маршрутами.
"Движение троллейбусов №30, 64, 75 на Новогиреевском путепроводе восстановлено", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.
Последние новости
Чубайс резко ответил на критику Захаровой До эстонцев дошло: они должны гибнуть за американцев, а не наоборот Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Новости Москвы , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чубайс резко ответил Захаровой
Российские военные погибли в Абхазии
Власти Таганрога объяснили мизерное пособие многодетной59
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море5
Кремль высказался о передаче Японии островов189
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:47
«Дональду Куку» предсказали быструю гибель в Черном море
Армия
00:42
Получившая жалкое пособие женщина сделала заявление
Общество
00:46
Морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
Армия
05:26
Кремль высказался о передаче Японии островов
Политика
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
02:57
«Развратные девушки» в проруби шокировали общественность
Общество
04:02
Заплутал: как пьяный солдат ВСУ оказался в Донецке
Украина В мире
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение