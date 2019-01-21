Движение троллейбусов, следующих по трем маршрутам, восстановлено на востоке Москвы после сбоя в работе контактной сети, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Повреждение контактной сети произошло на Новогиреевском путепроводе на востоке столицы в понедельник утром. В обоих направлениях задерживалось движение нескольких троллейбусов. Жителям рекомендовали пользоваться попутными маршрутами.
"Движение троллейбусов №30, 64, 75 на Новогиреевском путепроводе восстановлено", — сообщается в официальном Twitter-аккаунте ведомства.