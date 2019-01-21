Первый пункт стерилизации животных открылся на юго-западе столицы

Первый пункт бесплатной стерилизации беспородных животных открылся в понедельник, 21 января, на Ленинском проспекте. Запись на прием уже стартовала, врачи-ветеринары будут оперировать кошек и собак каждый будний день. Помимо этого, один или два раза в месяц услуга будет доступна по выходным.

Врачи предупреждают, что после проведения операции животных необходимо забрать домой для реабилитации, которая обычно занимает от трех до шести дней, передает телеканал Москва 24.

Как отметили специалисты, стерилизация позволяет естественным и гуманным способом регулировать численность бездомных животных. В большинстве ветеринарных центров эта операция стоит дорого, поэтому не все хозяева животных могут оплатить ее. По последним данным в столице работает около 13 городских приютов для бездомных животных, в общей сложности там проживает до 16 тысяч собак и 700 кошек.