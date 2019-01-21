Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый пункт стерилизации животных открылся на юго-западе столицы 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый пункт бесплатной стерилизации беспородных животных открылся в понедельник, 21 января, на Ленинском проспекте. Запись на прием уже стартовала, врачи-ветеринары будут оперировать кошек и собак каждый будний день. Помимо этого, один или два раза в месяц услуга будет доступна по выходным.
Врачи предупреждают, что после проведения операции животных необходимо забрать домой для реабилитации, которая обычно занимает от трех до шести дней, передает телеканал Москва 24.
Как отметили специалисты, стерилизация позволяет естественным и гуманным способом регулировать численность бездомных животных. В большинстве ветеринарных центров эта операция стоит дорого, поэтому не все хозяева животных могут оплатить ее. По последним данным в столице работает около 13 городских приютов для бездомных животных, в общей сложности там проживает до 16 тысяч собак и 700 кошек.
Вечерняя Москва: последние новости
«МОЭК» обеспечит надежное теплоснабжение в морозы Сергей Собянин рассказал о ходе ремонта Большого Москворецкого моста Участок Якиманской набережной перекроют до 27 января из-за съемок фильма
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС ввел санкции из-за Скрипалей160
WhatsApp вводит ограничения для пользователей26
Захарова вновь ответила Чубайсу243
«Подожгла малышей»: мать-убийца отправится под суд20
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки266
Видео
05:12
WhatsApp вводит ограничения для пользователей
Наука и техника Интернет
02:35
Белорусы захотели выгнать посла РФ из-за задержания Рыбки
В мире
07:24
Глава ДНР сделал заявление по освобождению Донбасса
Украина В мире
05:20
«Его отцу нравился кофе в концлагерях»
Общество Статьи
01:03
«Озверевший» F-35 сбросил сразу пять авиабомб
Армия Оружие
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
02:49
В РФ отреагировали на санкции из-за Скрипалей
Политика
00:59
Саперы РБ испытали новые защитные костюмы «Сокол»
Армия
00:51
Чубайс резко ответил Захаровой
Политика
00:42
Все по закону: почему семье выплатили пособие в 50 рублей
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение