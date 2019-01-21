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Участок Якиманской набережной перекроют 26-27 января в связи со съемками фильма 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В связи с проведением съемок фильма участок Якиманской набережной будет перекрыт 26-27 января 2019 г. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«В связи с проведением съемок фильма участок Якиманской набережной будет перекрыт с 8:00 26 января до 1:00 27 января», — говорится в сообщении.
Уточняется, что полное перекрытие будет действовать на участке Якиманской набережной от ул. Малая Якиманка до ул. Большая Якиманка. При этом полное перекрытие будет вводится на время съемок дублей до пяти минут.
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Новости Москвы , В мире , СНГ
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