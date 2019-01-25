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Исторический музей будет работать бесплатно 9 февраля 

Москва24 + ещё 26 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Государственный исторический музей на Красной площади в Москве будет работать 9 февраля бесплатно в честь своего дня рождения, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"В этот же день на экскурсии в сопровождении гидов введут скидки на 90 процентов. Праздничный тариф на услугу составит всего 100 рублей. Бесплатные билеты можно будет получить в кассах музейного комплекса", — говорится в сообщении.
Посетителей музея ждут специальные экскурсии по экспозиции и выставкам, а также мастер-классы по исторической каллиграфии, теневые спектакли, мини-лекции по истории книгопечатания. Для гостей также будет работать фотозона, где можно бесплатно сфотографироваться на средневековом троне со щитом, мечом и в шлеме. В залах экспозиции посетителей будут встречать реконструкторы, которые продемонстрируют костюмы, оружие и расскажут о культуре разных эпох.
Для свободного посещения 9 февраля также будут открыты собор Василия Блаженного, палаты бояр Романовых на Варварке, Музей Отечественной войны 1812 года и выставочный комплекс на площади Революции.
Ранее сообщалось, что в Татьянин день, 25 января, для всех посетительниц с этим именем вход в Исторический музей на Красной площади будет бесплатным. Вместо денег за билет Татьянам нужно будет показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Акция будет действовать в течение всего дня — с 10:00 до 21:00.
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Новости Москвы , Правительство Москвы , Москва
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