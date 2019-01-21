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Москвичей предупредили о задержке троллейбусов на востоке столицы 

Вечерняя Москва + ещё 3 27 минут назад
Фото: РИА Новости
«Мосгортранс» предупредил жителей и гостей столицы о временной задержке троллейбусов на востоке Москвы. Как пояснили в ведомстве, задержки произошли из-за повреждения контактов на Новогиреевском путепроводе в понедельник, 21 января.
Речь идет о троллейбусах № 30, 64 и 75, во время ремонтных работ запустили компенсационные маршруты. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте.
Жителям рекомендуют также пользоваться попутными маршрутами.
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