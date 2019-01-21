Москвичей предупредили о задержке троллейбусов на востоке столицы

«Мосгортранс» предупредил жителей и гостей столицы о временной задержке троллейбусов на востоке Москвы . Как пояснили в ведомстве, задержки произошли из-за повреждения контактов на Новогиреевском путепроводе в понедельник, 21 января.

Речь идет о троллейбусах № 30, 64 и 75, во время ремонтных работ запустили компенсационные маршруты. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте.

На Новогиреевском путепроводе — повреждение контактной сети. В обоих направлениях задерживаются:

— троллейбусы № 30, 64, 75.

По этим маршрутам ходят автобусы.

Также рекомендуем пользоваться попутными маршрутами.

Будьте внимательны. — Московский транспорт (@DtRoad) 21 января 2019 г.

Жителям рекомендуют также пользоваться попутными маршрутами.