«Мосгортранс» предупредил жителей и гостей столицы о временной задержке троллейбусов на востоке Москвы. Как пояснили в ведомстве, задержки произошли из-за повреждения контактов на Новогиреевском путепроводе в понедельник, 21 января.
Речь идет о троллейбусах № 30, 64 и 75, во время ремонтных работ запустили компенсационные маршруты. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте.
На Новогиреевском путепроводе — повреждение контактной сети. В обоих направлениях задерживаются:
— троллейбусы № 30, 64, 75.
По этим маршрутам ходят автобусы.
Также рекомендуем пользоваться попутными маршрутами.
Будьте внимательны. — Московский транспорт (@DtRoad) 21 января 2019 г.
Жителям рекомендуют также пользоваться попутными маршрутами.