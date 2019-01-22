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В 18 парках Москвы организуют бесплатный вход на каток для студентов и Татьян 25 января 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Бесплатный вход на катки в 18 городских парках будет действовать для студентов и посетительниц с именем Татьяна в День российского студенчества (Татьянин день) 25 января. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.
"В честь Дня российского студенчества в 18 московских парках сделают бесплатным вход на катки для студентов очных отделений столичных вузов, а также посетительниц с именем Татьяна. А в музее-заповеднике "Царицыно" студенты и Татьяны смогут бесплатно покататься на тюбингах", — говорится на сайте.
Для того, чтобы попасть на каток, студентам необходимо на кассе предъявить студенческий билет, а девушкам с именем Татьяна — паспорт. Аренда коньков по льготному билету будет также бесплатна.
Бесплатный вход на каток 25 января будет действовать в "Сокольниках", "Филях", саду им. Баумана и "Эрмитаж", Таганском, Бабушкинском, Перовском, Воронцовском и других парках.
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Новости Москвы , Эрмитаж , Москва
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