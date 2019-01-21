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День студента впервые отметит вся Москва 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
День студента в Москве впервые пройдет на общегородском уровне. Праздничные мероприятия организуют на 32 столичных площадках, там устроят стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, флешмоб, мастер-классы и киносеансы. Об этом в понедельник, 21 января, сообщается на сайте мэра Москвы.
«Мы с коллегами из разных вузов столицы и студенческих сообществ собрались вместе еще в конце декабря и разработали дорожную карту мероприятий, которую предложили городу для реализации. Нас во многом поддержали, и 25 января ребят ждет много площадок, где каждый сможет найти что-то интересное для себя», — поясняет основатель и руководитель студенческого движения «Студенты Москвы» Давид Арутюнян.
Во Дворце спорта «Мегаспорт» пройдет, к примеру, форум «Молодой предприниматель Москвы», где студентов ждут лекции и семинары по развитию бизнеса. В ресурсном центре НКО состоится интеллектуальный турнир «IQ-гонка» и «Московский студенческий стендап». Рэп-баттл проведут в лектории Музея Москвы, а в Цифровом деловом пространстве покажут картину Евгения Торреса «Трудности выживания». Постановщик сам пообщается со зрителями.
День студента отмечается в России в Татьянин день — 25 января. В этот день в 1755 году был подписан указ об открытии МГУ.
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Новости Москвы , МГУ , Москва
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