Загруженность станции метро «Речной Вокзал» в Москве снизилась за счет «Беломорской»

Загруженность станции метро "Речной Вокзал" Замоскворецкой линии столичного метрополитена снизилась почти на треть за счет открытия соседней станции "Беломорская" в декабре 2018 года, говорится в сообщении на информационном портале правительства Москвы

"Каждый будний день новой станцией столичной подземки пользуются более 25 тыс. человек. Благодаря ее открытию удалось перераспределить пассажиропоток на других станциях. Например, загруженность соседнего "Речного Вокзала" снизилась на 30%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до открытия "Беломорской" станцией "Речной вокзал" пользовались 68 тыс. пассажиров каждый будний день, теперь — около 48 тыс.