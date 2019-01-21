Московские электрички и метро объединят

«Раньше в городе существовали три независимые системы рельсового транспорта: подземное метро, пригородные электрички и трамвай. И если трамвай и метро были более-менее связаны — это был городской транспорт, то пригородные железные дороги работали исключительно на подвоз-увоз пассажиров за пределы Москвы», — пояснил заммэра, добавив, что в процессе интеграции в городе возрастет количество станций подземки с пересадками между несколькими видами транспорта.

По словам Хуснуллина, за последние несколько лет власти города увеличили темпы открытия станций метро: если раньше годовые показатели составляли от двух до шести станций, то за минувший год было введено в эксплуатацию более 10 станций. Он подчеркнул, что до 2021 года планируется сдать более 30 новых станций.

12 января сообщалось, что строительство новой ветки столичного метро, которая свяжет центр Москвы с Рублево-Архангельским, планируется начать в 2021-2022 годах. Работы будут проводиться в два этапа: сначала планируется построить участок линии от района Строгино до Рублево-Архангельского, а затем — участок от Строгино в центр Москвы, где новую ветку соединят с действующей станцией «Шелепиха» Большой кольцевой линии метро.