Сергей Собянин отметил популярность трамвайных маршрутов

После реконструкции площади Тверская Застава трамвайные маршруты 7 и 9 стали очень популярны. Ими пользуются 33 тысячи пассажиров ежедневно. В прошлом году "Витязи-Москва" перевезли 10 млн человек. pic.twitter.com/J70xbwdpTo— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 20 января 2019 г. По его словам, после проведенных работ стали очень популярны трамвайные маршруты номер 7 и 9. Каждый день ими пользуется более 30 тысяч пассажиров.

Мэр отметил, что за прошлый год трамваи «Витязь-Москва» перевезли 10 миллионов жителей и гостей столицы.

Кроме того, к посту столичного градоначальника прикреплено видео, посмотрев которое можно проникнуться атмосферой удобства и комфорта общественного транспорта Москвы.