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Сергей Собянин отметил популярность трамвайных маршрутов 

Вечерняя Москва + ещё 1 4 часа назад
Фото: Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Twitter-аккаунте о результатах реконструкции площади Тверская Застава.
По его словам, после проведенных работ стали очень популярны трамвайные маршруты номер 7 и 9. Каждый день ими пользуется более 30 тысяч пассажиров.
Мэр отметил, что за прошлый год трамваи «Витязь-Москва» перевезли 10 миллионов жителей и гостей столицы.
Кроме того, к посту столичного градоначальника прикреплено видео, посмотрев которое можно проникнуться атмосферой удобства и комфорта общественного транспорта Москвы.
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