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Россиянин погиб в Италии из-за шутки
Россиянин погиб в Италии из-за шутки

Московских водителей отправили в метро и автобусы 

360tv.ru 2 часа назад
Водителей столичного региона попросили пересесть из машин в общественный транспорт из-за сильной гололедицы. Об этом московские транспортники написали в Twitter.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье в течение всего дня воскресенья, 20 января ожидается температура в районе -5… -3 градуса. На дорогах гололедица, к тому же дорожные условия будут осложнены снегом, выпадение которого ожидается в течение всего дня.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 743 миллиметров ртутного столба и стремиться к повышению.
К понедельнику в столичном регионе похолодает на пару градусов. Термометры покажут в понедельник -9… -7 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Синоптики предупредили, что сколько будет еще и во вторник, 22 января.
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Новости Москвы , Погода , Москва , Московская область
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