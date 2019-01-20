Московских водителей отправили в метро и автобусы

Водителей столичного региона попросили пересесть из машин в общественный транспорт из-за сильной гололедицы. Об этом московские транспортники написали в Twitter.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве Подмосковье в течение всего дня воскресенья, 20 января ожидается температура в районе -5… -3 градуса. На дорогах гололедица, к тому же дорожные условия будут осложнены снегом, выпадение которого ожидается в течение всего дня.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет на уровне 743 миллиметров ртутного столба и стремиться к повышению.

К понедельнику в столичном регионе похолодает на пару градусов. Термометры покажут в понедельник -9… -7 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Синоптики предупредили, что сколько будет еще и во вторник, 22 января.