Жилые дома и офисы появятся в районе «Большой Сити» в Москве

Проект, известный как #БольшойСити, считается крупнейшим инвестиционным проектом столицы. На территории больше 3 тыс. га планируется построить 5 млн кв. м различной недвижимости. После реорганизации бывших промзон здесь появятся жилые микрорайоны, общественные зоны и офисы. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 января 2019 г. После реорганизации бывших промзон на территории района "Большой Сити" в Москве появятся жилые микрорайоны, общественные пространства и офисы. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин

Мэр также сообщил, что на территории района предусмотрены новые объекты транспортной инфраструктуры и рекреации, строительство и реконструкция 74 километров дорог, обустройство и озеленение 24 километров набережных.

Ранее сообщалось, что власти продолжают развивать пространство семи столичных промзон в Центральном административном округе. В планах построить свыше 540 тысяч квадратных метров недвижимости.

Мэр столицы назвал заброшенные промзоны большим градостроительным резервом. По его словам, на месте неработающих предприятий и складов возводят метро, жилье, детсады, школы и деловые центры с развитой инфраструктурой.