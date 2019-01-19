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Жилые дома и офисы появятся в районе «Большой Сити» в Москве 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: stroi.mos.ru
После реорганизации бывших промзон на территории района "Большой Сити" в Москве появятся жилые микрорайоны, общественные пространства и офисы. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.
Мэр также сообщил, что на территории района предусмотрены новые объекты транспортной инфраструктуры и рекреации, строительство и реконструкция 74 километров дорог, обустройство и озеленение 24 километров набережных.
Ранее сообщалось, что власти продолжают развивать пространство семи столичных промзон в Центральном административном округе. В планах построить свыше 540 тысяч квадратных метров недвижимости.
Мэр столицы назвал заброшенные промзоны большим градостроительным резервом. По его словам, на месте неработающих предприятий и складов возводят метро, жилье, детсады, школы и деловые центры с развитой инфраструктурой.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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