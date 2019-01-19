Девять развязок реконструируют на МКАД

На МКАД планируют реконструировать девять транспортных развязок, работы на трех развязках уже начали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«В 2019 году планируется начать проектно-изыскательские работы по развязкам на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкой, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас ведется строительство современных дорожных транспортных развязок на пересечении кольцевой магистрали с Бесединским и Волоколамским шоссе, а также на пересечении с улицей Генерала Дорохова.

«Таким образом, у нас в планах работы по девяти транспортным объектам. Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД, а также улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы», — уточнил заммэра.

Хуснуллин напомнил, что за последние годы в Москве реконструировали 14 крупных старых клеверных транспортных развязок.