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Девять развязок реконструируют на МКАД 

РИАМО + ещё 6 3 часа назад
Фото: Сайт правительства Москвы
На МКАД планируют реконструировать девять транспортных развязок, работы на трех развязках уже начали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
«В 2019 году планируется начать проектно-изыскательские работы по развязкам на пересечении МКАД с улицами Поляны, Липецкой, Верхние Поля, Капотня, а также с Алтуфьевским шоссе и Осташковским шоссе», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Он добавил, что сейчас ведется строительство современных дорожных транспортных развязок на пересечении кольцевой магистрали с Бесединским и Волоколамским шоссе, а также на пересечении с улицей Генерала Дорохова.
«Таким образом, у нас в планах работы по девяти транспортным объектам. Их реконструкция позволит значительно разгрузить МКАД, а также улучшить транспортную ситуацию не только в районе пересечения магистралей, но и на всем протяжении вылетной трассы», — уточнил заммэра.
Хуснуллин напомнил, что за последние годы в Москве реконструировали 14 крупных старых клеверных транспортных развязок.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Москва
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