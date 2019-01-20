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На севере Москвы ограничат движение до 30 апреля 

Москва24 + ещё 4 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На нескольких улицах на севере Москвы изменится схема движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
С 25 января по 15 апреля ограничат движение по двум полосам на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 59, а также по одной полосе в районе дома 49/2.
С 1 февраля по 30 апреля частично ограничат проезд на улице Острякова в районе домов 2/49 и 6, на улице Викторенко в районе дома 4, корпуса 1 и на Ленинградском проспекте возле дома 49/2. Также перекроют одну полосу в районе дома 8 на улице Викторенко и проезда Аэропорта у дома 11.
Ранее с января по апрель 2019 года было ограничено движение на трех участках Ленинградского шоссе. Ограничения также связаны с работами по реконструкции инженерных сетей.
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