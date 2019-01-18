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В Москве заметили «несуществующий» информационный щит 

Мослента 40 минут назад
Фото: @ h1jackby / Pikabu
В сети появился снимок информационного табло на автобусной остановке, которое пассажиры шуточно соотнесли с сетевой «ошибкой 404». Фотография была опубликована одним из пользователей Pikabu в пятницу, 18 января.
На фотографии виден информационный щит около станции метро «Калужская», информирующий о том, что на автобус № 404 посадки нет. Кто-то из пассажиров добавил надпись «not found», которая ассоциируется с кодом сетевой «ошибки 404», как правило, означающей, что просматриваемая страница не существует.
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