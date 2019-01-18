Короткое замыкание оставило без света участок Садового кольца в Москве

Москве на участке Садового кольца от Остоженки до Пречистенки потух свет городского освещения из-за короткого замыкания в одном из фонарей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

При этом расположенный в Провиантских складах Музей Москвы освещен как обычно, его ситуация не затронула. Горит и освещение здания МИА "Россия сегодня" (дом 4 по Зубовскому бульвару).

Рядом с поломавшимся фонарем стоит пожарная машина. Один из спасателей заявил РИА Новости, что, скорее всего, произошло короткое замыкание.