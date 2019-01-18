Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Короткое замыкание оставило без света участок Садового кольца в Москве 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: Р-Спорт
В Москве на участке Садового кольца от Остоженки до Пречистенки потух свет городского освещения из-за короткого замыкания в одном из фонарей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
При этом расположенный в Провиантских складах Музей Москвы освещен как обычно, его ситуация не затронула. Горит и освещение здания МИА "Россия сегодня" (дом 4 по Зубовскому бульвару).
Рядом с поломавшимся фонарем стоит пожарная машина. Один из спасателей заявил РИА Новости, что, скорее всего, произошло короткое замыкание.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Новости Москвы , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп признал готовность США ударить по России
Путин ответил на просьбу Меркель по Керченскому проливу183
Дознавательницу постигла судьба насильников118
Порошенко заявил о провокациях Москвы114
Названа причина увольнения дознавательницы2
Видео
00:36
Появилось видео взрыва моста в Нью-Йорке
Происшествия В мире
00:16
«Вы с ума сошли?»: завуч побила ученицу на уроке
Происшествия
02:06
Два Су-34 столкнулись в воздухе
Происшествия
04:42
Порошенко заявил о провокациях Москвы
В мире Украина
02:54
Рождение и смерть солнечной вспышки показали в 3D
Наука и техника
01:01
Охранники обокрали больных детей в Москве
Происшествия Криминал
00:14
Рокер покончил с собой в прямом эфире
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
37-летний мужчина учится во 2 классе школы в СПб
Общество Образование
00:35
Как Порошенко становится другом Москвы
Украина Статьи
01:42
Водителей предупредили о вечерних заморозках в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение