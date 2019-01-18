Температура зимой в Москве выросла в среднем на 4 °С за прошедшие 100 лет. Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии Российской академии наук Владимир Семёнов в разговоре с агентством городских новостей «Москва».
«Если смотреть за последние 100 лет, долгопериодный климатический тренд, то в декабре потеплело на 5°С, в январе на 4,5, и в феврале где-то на 4 °С, » — уточнил академик.
Он также предупредил, что январские оттепели в Москве скоро станут обычным явлением «на фоне положительного тренда температуры».
Ранее синоптики объявили, что ночь 18 января стала самой тёплой в Москве с начала года.
При этом ожидается, что крещенские морозы придут в Москву 22 января.