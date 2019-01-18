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Число преступлений в столичном метро за 5 лет снижено вдвое 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Количество преступлений в столичной подземке кратно сократилось в течение пяти лет — их стали совершать реже более чем в два раза, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.
"За пять последних лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории Московского метрополитена, сократилось на 55,4%", — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили и тенденцию к снижению числа тяжких и особо тяжких преступлений в метро. Искать злоумышленников тоже стали эффективнее — количество расследованных преступлений увеличилось более чем на 75%, а их раскрываемость превысила 52%. При этом раскрываемость грабежей возросла на 4% и составила почти 78%. Также в столичной полиции отчитались, что были раскрыты все разбои.
Показатели улучшились и по отдельным видам преступлений — реже стали фиксироваться случаи карманных краж — их число сократилось более чем на 7%. Позитивная тенденция отмечена и по хулиганству — таких эпизодов стало меньше на 22%. Что касается побоев, то и здесь статистика показывает хорошую динамику — количество таких преступлений снизилось на 16%.
Эти результаты были озвучены в ходе совещания по итогам работы ведомства за 2018 год. На этом мероприятии начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко наградил сотрудников за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности.
В минувшем году в столице прибавилось 17 новых станций метро. Чтобы взять их все под охрану и организовать на них полицейские посты, было проведено перераспределение числа сотрудников патрульно-постовой службы.
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