Собянин открыл здание следственного управления ГУВД Москвы после капитального ремонта

На церемонии мэр подчеркнул, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города, передает ТВЦ.RU.

"Мы уделяем особое внимание развитию материально-технической базы столичной полиции, созданию комфортных условий службы сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью. За последние 8 лет мы провели капитальный ремонт 200 объектов столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников", — сказал Собянин.

Он рассказал, что ремонт здания ГСУ носил внеплановый характер после пожара 2015 года.