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Собянин открыл здание следственного управления ГУВД Москвы после капитального ремонта 

ТВ Центр + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На церемонии мэр подчеркнул, что превращение Москвы в безопасный город является безусловным приоритетом правительства города, передает ТВЦ.RU.
"Мы уделяем особое внимание развитию материально-технической базы столичной полиции, созданию комфортных условий службы сотрудников, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью. За последние 8 лет мы провели капитальный ремонт 200 объектов столичной полиции и других правоохранительных органов. Это и здания райотделов полиции, и спортивные площадки, и жилые дома для сотрудников", — сказал Собянин.
Он рассказал, что ремонт здания ГСУ носил внеплановый характер после пожара 2015 года.
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