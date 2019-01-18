Сергей Собянин сообщил, что в «Лужниках» появится Дворец единоборств

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети поделился планами, связанными с благоустройством города.

Глава города заявил, что в «Лужниках» будет Дворец единоборств.

Вот так будет выглядеть Дворец единоборств в #Лужники. Одну часть здания займет центр самбо, вторую — центр бокса. На крыше планируем поставить беговые дорожки. Особенность этого дворца — зеркальный потолок и стеклянные стены. Много воздуха и света. pic.twitter.com/7sVso5VEYY— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 января 2019 г. — Вот так будет выглядеть Дворец единоборств в Лужниках. Одну часть здания займет центр самбо, вторую — центр бокса, — написал Сергей Собянин на странице в Twitter.

Он отметил, что на крыше Дворца для московских любителей спорта сделают беговые дорожки.

Глава города считает главной особенностью сооружения зеркальный потолок. В «Лужниках» возводят Ледовый дворец и закрытый теннисный центр.