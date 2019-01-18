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Сергей Собянин сообщил, что в «Лужниках» появится Дворец единоборств 

Вечерняя Москва + ещё 10 3 часа назад
Фото: Twitter
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети поделился планами, связанными с благоустройством города.
Глава города заявил, что в «Лужниках» будет Дворец единоборств.
— Вот так будет выглядеть Дворец единоборств в Лужниках. Одну часть здания займет центр самбо, вторую — центр бокса, — написал Сергей Собянин на странице в Twitter.
Он отметил, что на крыше Дворца для московских любителей спорта сделают беговые дорожки.
Глава города считает главной особенностью сооружения зеркальный потолок. В «Лужниках» возводят Ледовый дворец и закрытый теннисный центр.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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