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Пополнить «Тройку» теперь можно с помощью Samsung Pay 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos/sharafmaksumov
Пополнить карту "Тройка" в приложении "Метро Москвы" теперь можно с помощью платежного центра Samsung Pay, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Пользователям больше не обязательно вводить номер банковской карты и ждать, пока придет SMS с проверочным кодом. С Samsung Pay можно пополнить без дополнительных операций пополнять билет "Кошелек" карты "Тройка", записывать на нее все типы билетов, а также пополнять социальные карты учащихся.
Сервис запустили при участии банка ВТБ, который обеспечивает эквайринг всех операций покупки и пополнения билетов для приложения метрополитена.
Как рассказал первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, в начале января Samsung Pay стал доступен для записи проездных билетов на карту и для пополнения соцкарты. Теперь же сервис заработал в полном объеме. Чтобы воспользоваться новой услугой, владельцам смартфонов на базе Android нужно обновить приложение "Метро Москвы" до последней версии.
"Метро Москвы" запустили в 2017 году. Его скачали более 1,7 миллиона пассажиров. Благодаря ему узнать о запуске новых станций и запланированных ремонтных работах можно через оперативно через push-уведомления. Приложение совместимо с умными часами Android Wear и поддерживает голосовой помощник Siri.
Оно также помогает строить маршрут с учетом графика движения всего городского транспорта и пригородных электричек. Кроме того, в приложении пронумерованы выходы со станций и указаны улицы, к которым они ведут.
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Новости Москвы , Роман Латыпов , Банк ВТБ
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